У ПР розповіли про новий позов Росії через газові контракти Тимошенко

«За моєю інформацією, готується позов Російської Федерації до шведського суду. Я не знаю, відповідає це дійсності чи ні, але така інформація до нас дійшла», - сказав Єфремов журналістам.

За його словами, йдеться про «10 млрд доларів з приводу підписаного контракту Тимошенко з РФ за той газ, який ми не добрали у Росії".

"Вдумайтеся, штрафні санкції виставляються по 300% річних... Жодному бізнесмену у повному розумі не прийде на думку підписати такий контракт», - додав парламентарій.

Єфремов заявив, що у цій ситуації не представляється можливим говорити про те, щоб звільнити людину, яка підписувала такий контракт.

«А ми в цей період розглядаємо питання про те, що на комфортне лікування відправляємо ту людину, яка по суті справи стояла за ухваленням цього рішення», - підкреслив Єфремов.

За його словами, у фракції Партії регіонів триває дуже серйозна дискусія з цього приводу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила у першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

У жовтні в інтерв'ю РІА «Новости» і телеканалу «Росія 24» прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна в найближчі кілька років може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії, якщо діючий газовий контракт не буде переглянуто.

Він також заявив, що Україна готова доводити абсурдність діючого газового контракту між НАК «Нафтогаз України» і російським монополістом компанією «Газпром» у разі, якщо російський газовий холдинг подасть на Київ до суду за невиконання договору. Причиною звернення «Газпрому» до арбітражу може стати те, що Україна скорочує обсяги закупівлі газу, порушуючи тим самим умови контракту.