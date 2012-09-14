Експерти: Позов Газпрому за недобір газу може бути на руку Україні

Вчора міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив, що Україна направила "Газпрому" заявку на 2013 рік на закупівлю російського газу в обсязі 24,5 млрд кубометрів.

"Ми подали заявку в строки, зазначені в вимогах контракту, - в кінці липня. І наші плани ми будуємо, виходячи з тієї заявки, яку направили", - заявив міністр.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, в 2013 році поставки російського газу в Україну повинні досягти 52 млрд кубометрів (мінімальний рівень - 41,6 млрд кубометрів), пише Комерсант-Україна.

За затвердженим 20 червня урядовим прогнозним балансом надходження і розподілу газу на 2012 рік НАК "Нафтогаз України" в поточному році має намір імпортувати 27 млрд кубометрів газу, структура Дмитра Фірташа Ostсhem Holding Ltd - ще 8,1 млрд кубометрів. Загальний обсяг споживання газу в цьому році складе 62,9 млрд кубометрів, з яких 20,9 млрд кубометрів - це газ власного видобутку, а 7 млрд кубометрів передбачається відібрати з підземних сховищ.

Але аналітики, які відзначають, що у відносинах України і Росії вже давно говорять про політику, а не про економіку, говорять про те, що Україна залишається одним з найцікавіших для Газпрому ринків газу.

Крім того, якщо Росія подасть позов, українська сторона може направити зустрічний, зажадавши знизити вартість природного газу, як це вже зробили європейські споживачі.

"Україна досі не зробила цього, щоб не переходити до відкритої конфронтації з Москвою. Але якщо Росія перша подасть позов, ніяких причин стримуватися у Києва не буде", - вважає директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

На руку Україні і антимонопольне розслідування проти "Газпрому", що розпочалось у Євросоюзі.

В цілому базовий сценарій оновленої енергостратегії України до 2030 року передбачає зростання річного видобутку газу до 44,4 млрд кубометрів і скорочення його імпорту до 5 млрд кубометрів. Вже в 2015 році видобуток газу повинен скласти 20,9 млрд кубометрів, в 2020 році - 23,7 млрд, в 2025 році - 29,8 млрд кубометрів. Імпорт газу в 2015 році передбачений на рівні 33,7 кубометрів, в 2020 році - 27,1 млрд кубометрів, в 2025 році - 20 млрд кубометрів. Вже в поточному році за сім місяців країна скоротила споживання газу на 2,6 млрд кубометрів. За рахунок цього за підсумками року Україна зможе заощадити близько $ 1,08 млрд на закупівлю газу. При цьому експорт російського палива в цілому продовжує падати - в першому півріччі він знизився на 17,7%.

У "Газпромі" вчора відмовилися коментувати заявку України.