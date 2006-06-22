Депутати попрощалися до вівторка

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 27 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови проголосували 238 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. (БЮТ – 129, «Наша Україна» - 76, СПУ – 33, Партія регіонів і комуністи – 0).

Представляючи проект постанови, член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що ця перерва необхідна для того, аби більшість могла розглянути і винести сформульовані пропозиції щодо кандидатур на керівні посади в парламенті.

«У нас не може бути спонтанних і не прогнозованих голосувань. До цього треба звикати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді було офіційно оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Наша Україна», Соціалістичної партії України та Блоку Юлії Тимошенко.