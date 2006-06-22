Жовтяк вірить, що Україна буде правовою всупереч швондєрам

Поновлений судом на посаді голови Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК нагадує міністру юстиції України Сергію ГОЛОВАТОМУ, що Конституційний Суд України ще у 2002 році визначив, що загальні суди можуть розглядати справи за заявами державних чиновників.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН відкритому листі Є.ЖОВТЯКА “мiнiстровi юстиції уряду, який згідно зi ст.115 Конституції України “виконує свої повноваження”, п. ГОЛОВАТОМУ С.П.”.

Є.ЖОВТЯК наголошує, що написати цей лист його “примусила та безпрецедентна кампанія тиску на суд та дискримінації судової системи України, яка розв’язана Вами у зв’язку з рішенням Києво-Святошинського районного суду про скасування Указу Президента України про моє звільнення” (УНІАН: 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і скасував указ Президента про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Того ж дня міністр юстиції України С.ГОЛОВАТИЙ висловив занепокоєння “втручанням” судів у політичні питання щодо призначення чиновників. За словами С.ГОЛОВАТОГО, спроби звільнених з посад державних чиновників відновитися на своїх посадах через суди «є ще одним парадоксом, що суди почали вирішувати кадрові питання. Ми вже дійшли до такого маразму, коли суд вирішує кому бути міністром, прокурором… губернатором… Це називається суддівська деспотія, коли суди втручаються у політичні питання, «функціонування політичних органів». С.ГОЛОВАТИЙ цей процес пояснює або незнанням суддями законів, або певними з їхнього боку зловживаннями. У зв’язку з цим С.ГОЛОВАТИЙ нагадав, що такі справи не є у компетенції адміністративних судів).

При цьому Є.ЖОВТЯК наголошує, що він оскаржував “не звільнення під час перебування на лiкуваннi, яким зараз спекулюють деякі “об’єктивні” коментатори, хоча i це є порушенням закону, а безпідставне звільнення”.

Автор листа відзначає, що С.ГОЛОВАТИЙ, заявляючи, що “погане” українське законодавство позбавляє Президента можливості ефективно керувати державою, бо він не може звільняти посадовців, уводить в оману i Президента, i українське суспільство. “Насправді у Президента України є 31 підстава для звільнення голови адміністрації, але жодна з них не може бути застосована по відношенню до мене, бо жодну з умов перебування на посаді я не порушив”, - наголошує Є.ЖОВТЯК.

У листі він наводить ці підстави для звільнення голови обласної адміністрації, передбачені Кодексом законів про працю, Законом України “Про державну службу”, Законом “Про мiсцевi державні адмiнiстрацiї”.

При цьому Є.ЖОВТЯК відзначає, що, “на щастя українського суспільства i на біду деяким радникам Президента з міністром ГОЛОВАТИМ включно, серед цієї 31 підстави немає ще двох “вкрай необхідних” підстав: за доносом позаштатних радників та у зв’язку з потребою працевлаштування позаштатних радників... (УНІАН: того ж дня, коли суд поновив Є.ЖОВТЯКА на посаді Київського губернатора, було оприлюдноно Указ Президента України про призначення на цю посаду позаштатного радника глави держави Віри УЛЬЯНЧЕНКО). Всі інші 31 підстава для звільнення голови обласної адмiнiстрацiї діє у повному обсязі, а отже, нема ніякої загрози “втрати керованості державою”.

Далі Є.ЖОВТЯК наголошує, що “кожен третьокурсник юридичного факультету знає, що ще 7 травня 2002 року Конституційний Суд України своїм рішенням по справі щодо пiдвiдомчостi актів про призначення або звільнення посадових осіб поставив крапку у вiйнi полудьонних i рибачукiв проти Конституції України, підтвердивши, що Конституція України та закони України діють i щодо посадовців, яких призначає Президент”. Для тих, “хто не володіє знаннями, які необхiднi для того, щоб стати старшокурсником юридичного факультету”, Є.ЖОВТЯК наводить цитату з рішення Конституційного Суду України №8рп/2002 від 7 травня 2002 року: “Твердження у конституційному поданні про непiдвiдомчiсть судам загальної юрисдикції справ за заявами осіб, яких призначає на посади чи звільняє з посад Президент України або Верховна Рада, є необґрунтованим, оскільки суперечить покладеним на суди конституційним повноваженням забезпечувати судовий захист прав i свобод людини i громадянина, включаючи принцип рiвностi перед законом i судом”. Це рішення “є обов’язковим до виконання на території України, остаточним i не може бути оскарженим”.

Отже, наголошує Є.ЖОВТЯК, звертаючись до С.ГОЛОВАТОГО, “суди не “узурпували владу” i не «дійшли до маразму», як стверджуєте Ви у своїй майданній лайці (росiйською «площадная ругань» - виникла задовго до Майдану) на прес-конференції 16 червня, а лише чесно виконують свій конституційний обов’язок, незважаючи на тиск з боку Міністерства юстиції”.

“А те, чим займетесь ви з Миколою ПОЛУДЬОННИМ (керівником Головної служби правової політики Секретаріату Президента України – УНІАН), - привласнення функцій суду, вплив на суддів, неповага до суддів i суду, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену Конституцією i законодавством України, в тому числі кримінальну!”, - наголошує Є.ЖОВТЯК.

Він наголошує, що “послуговуватись базарною лайкою на адресу судів лише за те, що вони, виконуючи свій конституційний обов’язок, приймають до розгляду i вирішують по закону позовні заяви у справах про протиправне звільнення посадових осiб, не личить мiнiстровi юстицiї!”.

Як ідеться у листі, С.ГОЛОВАТИЙ як посадова особа має лише два законних способи не погодитись з рішенням суду: “або від iменi Президента написати апеляційну скаргу на рішення суду, черговий раз підтвердивши свою непрофесійність, або подати у відставку через свої непрофесійні поради Президентові щодо його права видавати Укази, які суперечать Конституції та законам України”, заявляє Є.ЖОВТЯК.

"Без поваги до вас, але з вірою в те, що всупереч усім шариковим i швондєрам правова демократична Україна таки буде збудована, Євген Жовтяк" - так закінчується відкритий лист.