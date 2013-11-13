Робоча група з питання Тимошенко збереться завтра - Батьківщина

19:09, 13 листопада 2013
Політика
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Завтра, 14 листопада, о 12:00, відбудеться засідання робочої групи з підготовки законопроекту про лікування Юлії Тимошенко

Нардепи спробують вирішити питання Тимошенко

Про це повідомляє сайт ВО Батьківщина.

Нагадаємо, учора, 12 листопада, учасники робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном, який може надати таке право засудженій екс-прем’єру Юлії Тимошенко, не ухвалили жодного рішення і розійшлися.

Групу було створено 8 листопада.

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