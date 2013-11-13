Робоча група з питання Тимошенко збереться завтра - Батьківщина

Завтра, 14 листопада, о 12:00, відбудеться засідання робочої групи з підготовки законопроекту про лікування Юлії Тимошенко

Про це повідомляє сайт ВО Батьківщина. Нагадаємо, учора, 12 листопада, учасники робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном, який може надати таке право засудженій екс-прем’єру Юлії Тимошенко, не ухвалили жодного рішення і розійшлися. Групу було створено 8 листопада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter