Робоча група з питання Тимошенко збереться завтра - Батьківщина
19:09, 13 листопада 2013Політика
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Завтра, 14 листопада, о 12:00, відбудеться засідання робочої групи з підготовки законопроекту про лікування Юлії Тимошенко
Завтра робоча група з "питання Тимошенко" знову спробує підготувати до розгляду Радою узгоджений законопроект
Про це повідомляє сайт ВО Батьківщина.
Нагадаємо, учора, 12 листопада, учасники робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном, який може надати таке право засудженій екс-прем’єру Юлії Тимошенко, не ухвалили жодного рішення і розійшлися.
Групу було створено 8 листопада.
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