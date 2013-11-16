Євроінтеграція - стратегічний вибір, але його не можна робити за будь-яку ціну - Олійник

Проєвропейський курс має стратегічне значення для України, і розуміння цього європейськими політиками допоможе нашій державі якнайшвидше інтегруватися до європейської спільноти.

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Володимир Олійник, коментуючи висловлювання президента Польщі про можливість виконання Україною частини вимог Євросоюзу в процесі ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.

«Євроінтеграційний курс для України має стратегічне значення. Євроінтеграція для нашої країни - це не короткострокова кон'юнктура. Це шлях, на основі якого наша країна буде впроваджувати європейські сучасні стандарти, досягати конкурентоспроможності економіки, верховенства права і, як наслідок, підвищення якості життя громадян. Упродовж усього періоду незалежності йшла напружена робота щодо незворотності інтеграції України до європейського і світового економічного й політичного простору. За цей час була прийнята ціла низка законів, які сьогодні діють в Україні і чітко визначають її євроінтеграційний курс. Зокрема, це закони України «Про національну безпеку України» і «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». А також постанови Верховної Ради, де зафіксований пріоритет євроінтеграції, які приймалися конституційною більшістю голосів», - сказав парламентарій.

«Виходячи з цього, ми впевнені, що альтернативи європейській інтеграції не існує. Однак ми не можемо не звертати уваги на негативні наслідки для економіки України, до яких призведе початок роботи зони вільної торгівлі з ЄС. По суті, це означатиме різке скорочення доходів митниці, а на тлі закриття кордонів із Росією негативний ефект цього рішення лише зростатиме. Я радий, що президент Коморовський схвально оцінив можливість «паузи» у європейській інтеграції, коли для цього з’являться більш сприятливі економічні передумови», - зазначив він.

На його думку, у цій ситуації Україна має виходити винятково з національних інтересів. «І тому ми не можемо допустити різкого скорочення доходів бюджету. Нам потрібне розуміння, з яких джерел ми можемо розраховувати на компенсації втрат від відкриття ринку для європейських товарів і скорочення торговельно-економічних відносин із Росією. Без цього рішення про «паузу» у європейській інтеграції виглядає як неминуче. Тож ми покладаємо надію на мудрість і відповідальність європейських політиків, які з розумінням поставляться до нашої позиції. Іншого вибору ми поки що не маємо. Європейська інтеграція залишається для нас стратегічним вибором. Але цей вибір ми не можемо зробити за будь-яку ціну», - підсумував Володимир Олійник.