Єврокомісар Фюле відвідає Україну вже завтра

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле прибуде до України вже завтра, 19 листопада.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

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«Він перебуватиме в Україні 19 листопада», - сказав Стулік, відповідаючи на запитання щодо візиту Фюле в Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Григорій Григорій Немиря заявив, що Фюле прибуде до Києва у четвер, 21 листопада.