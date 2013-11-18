Генконсул Греції: Україна може отримати користь і від Росії, і від Євросоюзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на круглому столі, організованому Центром дослідження європейської єдності, коментуючи той факт, що в українському суспільстві сьогодні існує дилема між вступом України або в Євросоюз, або в Митний Союз.

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«Це політичне і географічне питання. Україна в даній ситуації знаходиться в сприятливій ситуації, а не навпаки. Дуже багато країн заздрили б ось цій дилемі, яку зараз намагається вирішити Україна. На мою думку, ваша країна може отримати користь і з одного боку, і з іншого боку», - сказав Генконсул, зазначивши , що «іноді об`єднання держав тримаються кілька років, іноді десятки років, іноді не тримаються взагалі».

Він нагадав, що в Європі є ще одна країна, яка до цих пір стоїть перед вибором вступати, або не вступати до Євросоюзу.

«Трохи хочу заінтригувати - Україна ж не єдина країна, яка намагається вирішити цю дилему. Є ще одна країна - трохи південніше. Ця країна так само знаходиться посередині Європи і саме ця країна найкращим чином скористалася даною ситуацією і цією дилемою», - сказав Папандреу, а потім підтвердив, що він має на увазі Туреччину, яка вже давно підписала Угоду про Асоціацію з Євросоюзом, але ще не стала його членом.