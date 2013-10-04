Екс-президент Чехії закликає країну "домагатися розлучення" з ЄС

Цей заклик він зробив у своїй останній книзі, яка повинна бути опублікована наступного тижня, повідомляє "Українська служба BBC".

На тему: Ісландія задумалася, чи вступати в ЄС

"Він звинуватив Європейський Союз у втручанні у внутрішні справи Чехії і у недотриманні принципів свободи і суверенітету. Пан Клаус, за часів президентства якого Чехія увійшла в ЄС, одного разу назвав це шлюбом з розрахунку, а не з любові. Тепер, каже він, чехи повинні домагатися розлучення", - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. Європейський союз - економічне і політичне об'єднання 28 європейських держав. Членами ЄС є Австрія, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та Естонія.