Брата екс-депутата Маркова оголосили у розшук

Міліція оголосила в розшук групу керівників партії «Родина», яких підозрюють в організації блокування будівлі облУВС вночі 23 жовтня, пише сайт одеських новин Думская.Нет з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Наголошується, що орієнтування з портретами політиків розіслані до всіх територіальних підрозділів відомства.

У розшук оголошені: в.о. голови партії «Родина», депутат Одеської облради Вадим Савенко, брат заарештованого екс-депутата Ігоря Маркова, депутат міськради Олег Марков, охоронець Ігоря Маркова, колишній співробітник спецслужб Андрій Курлов, депутати міськради Сергій Кушнір і Леван Самхарадзе.

Крім того, правоохоронці розшукують президента одіозної організації «Око діаманта» Олександра Єременка.

Всім цим громадянам інкримінують діяння, передбачені частиною 3 статті 296 КК - «хуліганство, зв'язане з опором представникам влади».

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Раніше в рамках цього провадження були затримані, а потім відправлені під домашній арешт четверо інших учасників акції протесту, пише одеський сайт. Ще одного підозрюваного - депутата міськради від «Родини» Сергія Бовбалана - залишили на волі під особисте зобов'язання.

На офіційному сайті МВС України розміщено інформацію про розшук згаданих осіб: Олега Маркова, Савенка, Курлова, Кушніра, Самхарадзе, Єременка.

Як повідомляв УНІАН, лідеру “Родини” Ігорю Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Він був затриманий. Рішенням Печерського райсуду Києва Марков був заарештований на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.