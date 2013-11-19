Головне за день: огляд топ-новин

Проекти щодо Тимошенко не розглядалися

Оскільки депутати не проголосували за порядок денний, то вони не хочуть розглядати законопроекти стосовно лікування ув'язнених за кордоном, зокрема екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, заявив спікер парламенту Володимир Рибак.

“Опозиція не хоче розглядати питання по лікуванню Тимошенко”, - сказав Рибак і додав, що ВР переходить до розгляду питань у другому читанні.

Також Рибак повідомив, що парламент у четвер, 21 листопада, розглядатиме євроінтеграційні законопроекти, в тому числі і про рішення «питання екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко».

ВР підвищила штрафи за керування автомобілем у нетверезому стані

Керування автомобілем у нетверезому стані тягне за собою штраф від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

Догляд за дитиною зараховуватиметься до страхового стажу

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Рибак пригрозив відгородити ложу журналістів склом

Народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян зазначив, звертаючись до Рибака, що ще “місяць тому” пропонував “зробити можливість для нормальної роботи депутатів” після того як з ложі преси на депутатів від ПР впала кришка від фотоапарата.

“Сьогодні летять плакати. Я вже не кажу про те, що плакати з обличчям Тимошенко. Депутати змушені були ходити по обличчю поважної опозиціонерки”, - сказав Стоян. Він закликав відгородити ложу преси, «якоюсь огорожею».

Пшонка каже, що офшори Тимошенко і Лазаренка не обмежуються $500 мільйонами

Фахівці міжнародної юридичної організації, до яких про допомогу звернулося Міндоходів, знайшли матеріали, які вказують на незаконне виведення Юлією Тимошенко та Павлом Лазаренком коштів на рахунки іноземних банків.

Авіакатастрофа в Казані: Експертиза відкинула версію технічної несправності "Боїнга"

Силові установки працювали аж до зіткнення літака із землею. При цьому, разових команд, що характеризують відмови систем і агрегатів літака і двигунів, за результатами попереднього аналізу не виявлено. Продовжується аналіз і розшифровка параметричної інформації.

Також повідомляється, що в процесі заходу на посадку екіпажу не вдалося виконати стандартний захід відповідно до встановленої нормативною документацією схеми. Оцінивши положення літака відносно ЗПП як «непосадочне», екіпаж доповів диспетчерові і почав відхід на друге коло. При цьому, задіяний у процесі заходу на посадку один із двох автопілотів був відключений ,і подальший політ здійснювався в ручному режимі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна

Сьогодні у Парижі відбудеться вирішальний матч плей-офф відбіркового турніру Чемпіонату світу з футболу-2014 між збірними Франції та України. Для обох команд це останній шанс одержати путівку на турнір, який відбудеться влітку наступного року в Бразилії.