МЗС радить українцям не їздити до В'єтнаму

"У зв'язку з надзвичайними наслідками тривалих мусонних дощів, які призвели до масштабних паводків в центральних і південних регіонах В'єтнаму, МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають на території цієї країни або планують її відвідати, утриматися найближчим часом від поїздок до міста Нячанг, Дананг і Хюе, а також прилеглі райони ", - зазначили в МЗС.

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Відомство радить "постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкції місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного і повітряного транспорту".