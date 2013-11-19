МЗС радить українцям не їздити до В'єтнаму
23:20, 19 листопада 2013Політика
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Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок в деякі міста В'єтнаму через наслідки тривалих мусонних дощів, йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.
МЗС радить українцям не їздити до В'єтнаму / Фото : globalpost.com
"У зв'язку з надзвичайними наслідками тривалих мусонних дощів, які призвели до масштабних паводків в центральних і південних регіонах В'єтнаму, МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають на території цієї країни або планують її відвідати, утриматися найближчим часом від поїздок до міста Нячанг, Дананг і Хюе, а також прилеглі райони ", - зазначили в МЗС.
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Відомство радить "постійно відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкції місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного і повітряного транспорту".
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