Затверджено план знищення сирійської хімзброї

"План передбачає вивезення з Сирії всіх задекларованих хімічних речовин і прекурсорів, за винятком изопропанола, не пізніше 5 лютого 2014, при цьому найбільш небезпечні хімречовини будуть вивезені до 31 грудня 2013", - йдеться в опублікованій заяві ОЗХЗ, пише РІА Новости.

ОЗХЗ уточнює, що до теперішнього часу в Сирії знищено більше 60% неспоряджених боєприпасів. Всі неспоряджені боєприпаси повинні бути ліквідовані не пізніше 31 січня 2014 року.

На тему: Захід відмовився надати Сирії техніку для вивезення хімзброї

Об'єкти, пов'язані з сирійськими хімарсеналами, будуть послідовно знищені в період з 15 грудня 2013 по 15 березня 2014 року. Також у заяві зазначається, що хімзброю буде вивезено для знищення за межі Сирії. "Щодо заходів за межами Сирії, Виконавча рада вирішила, що знищення пріоритетної хімзброї буде завершено до 31 березня, а всіх інших задекларованих хімічних матеріалів до 30 червня 2014", - йдеться в повідомленні.

У прес-релізі ОЗХЗ не називається країна, на території якої буде знищено хімзброю. Зазначається, що гендиректор організації Ахмет Узюмджю представить спеціальний план знищення хімарсеналів за межами Сирії, проте терміни подання цього плану не уточнюються.

Раніше Дамаск задекларував 1,3 тисячі тонн хімічних речовин і прекурсорів, що використовуються для створення хімічної зброї, а також понад 1,2 тисячі неспоряджених боєприпасів. Крім цього, Сирія надала інформацію про 41 споруду, які розташовані на 23 об'єктах і можуть використовуватися для виробництва хімічної зброї. На початку листопада ОЗХЗ заявила про завершення першого етапу операції, спрямованої на знищення хімзброї в Сирії, і про знищення хімобладнання. Крім цього, всі елементи для створення хімзброї в Сирії були опечатані.