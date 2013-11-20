Фюле сподівається, що ВР вже завтра ухвалить потрібні для асоціації закони

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле після відвідин Києва висловив сподівання, що Верховна Рада України на своєму засіданні 21 листопада ухвалить три закони, необхідні для підписання Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті "Східного партнерства" наступного тижня.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар Фюле заявив після зустрічей у Києві з Президентом Віктором Януковичем та спікером парламенту Володимиром Рибаком.

Як зазначає Фюле, він «перебував у Києві 18-20 листопада від імені Президента Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу, щоб обговорити з Президентом України Віктором Януковичем підготовку до саміту Східного партнерства, що має відбутися у Вільнюсі наступного тижня, включаючи підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Також від імені Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики - віце-президента Європейської Комісії Кетрін Ештон я поінформував Януковича про рішучість Європейського Союзу рухатися у напрямі підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у виконанні критеріїв, визначених у висновках Ради міністрів ЄС із закордонних справ від грудня 2012 року, та тих, що були обговорені під час зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбулася 18 листопада».

На тему: Президент Європарламенту: Україна гратиме в свою гру до останньої миті

«Я віддаю належне значному прогресу, якого було досягнуто в останні місяці... Я заохочений бачити налаштованість Президента та голови парламенту в співпраці з усіма парламентськими фракціями ухвалити ключові закони 21-го листопада - про парламентські вибори, закон про генеральну прокуратуру та новий закон про дозвіл на лікування засуджених за кордоном», - ідеться в заяві Фюле.

«Рішучість ЄС піднести відносини ЄС-Україна на новий рівень, відкриваючи нові можливості для українського народу, є твердою. Двері для такого якісного прориву уперед є відкритими, і ми сподіваємося, що уряд втілить рішення від 18 вересня щодо підписання Угоди про асоціацію у Вільнюсі 29 листопада 2013 року», - йдеться у заяві комісара ЄС.

«ЄС та багато партнерів Україні у світі сподіваються на такий ключовий крок, який підтвердить посилену роль України у світі і надасть сигнал передбачуваності міжнародним фінансовим ринкам та інституціям щодо стабілізації української економіки та фінансової системи», - заявив Фюле.