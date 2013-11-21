Круглий стіл «РФ vs ЄС: Хто врятує українську економіку?»
22 листопада (п'ятниця) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл
«РФ vs ЄС: ХТО ВРЯТУЄ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ?»
Організатор – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1 . Ситуація в Україні після Вільнюського саміту: економічний прогноз.
2 . Наскільки перспективним є для українських виробників європейський ринок?
3 . Чи готова Росія до реальної економічної війни з Україною?
4 . Чи готовий Євросоюз кредитувати українську економіку?
5 . Як розвиватимуться економічні відносини з Росією у разі підписання Угоди про Асоціацію з ЄС?
Учасники круглого столу:
1. АНДРІЙ СЕНЧЕНКО, народний депутат України, ВО «Батьківщина»;
2. ВАЛЕРІЙ ГЕЄЦЬ, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ, член Ради НБУ;
3. ЮРІЙ КОРОЛЬЧУК, член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій;
4. ЛЮДМИЛА СУПРУН, голова Народно-демократичної партії.
4. ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО, віце-президент Інституту Горшеніна
6. АНДРІЙ НОВАК, голова Комітету економістів України
Модератор – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)