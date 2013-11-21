22 листопада (п'ятниця) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл

«РФ vs ЄС: ХТО ВРЯТУЄ УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ?»

Організатор – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1 . Ситуація в Україні після Вільнюського саміту: економічний прогноз.

2 . Наскільки перспективним є для українських виробників європейський ринок?

3 . Чи готова Росія до реальної економічної війни з Україною?

4 . Чи готовий Євросоюз кредитувати українську економіку?

5 . Як розвиватимуться економічні відносини з Росією у разі підписання Угоди про Асоціацію з ЄС?

Учасники круглого столу:

1. АНДРІЙ СЕНЧЕНКО, народний депутат України, ВО «Батьківщина»;

2. ВАЛЕРІЙ ГЕЄЦЬ, директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ, член Ради НБУ;

3. ЮРІЙ КОРОЛЬЧУК, член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій;

4. ЛЮДМИЛА СУПРУН, голова Народно-демократичної партії.

4. ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО, віце-президент Інституту Горшеніна

6. АНДРІЙ НОВАК, голова Комітету економістів України

Модератор – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)