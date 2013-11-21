Рибак оголосив півгодинну перерву в засіданні Ради

Голова Верховної Ради Володимир Рибак оголосив 30-хвилинну перерву в пленарному засіданні парламенту для консультацій щодо законопроекту про прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, він запросив до свого кабінету керівників парламентських фракцій, голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем’якіна та голову робочої групи з розробки законопроекту щодо лікування ув'язнених Геннадія Васильєва.

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