Тягнибок закликав ЄС не зважати на невирішеність питання Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», про це Тягнибок заявив на засіданні ВР.

«Нині під час голосування за законопроекти щодо лікування Тимошенко всі українці побачили, хто насправді винен у тому, що є велика загроза того, що у Вільнюсі не буде підписано Угоду про асоціація з Європейським Союзом, – це депутати Партії регіонів і комуністи», - сказав Тягнибок.

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Він наголосив, що всі «псевдовідмазки і чіпляння» за технічні неточності, мовляв, не так кома чи крапка стоїть – все це «брехня і маніпулювання» свідомістю людей.

«Шановна так звана «більшість», ВО «Свобода» наголошує, що ми готові проголосувати за будь-який запропонований вами законопроект. Не треба влаштовувати ігрища, адже ви ставите під загрозу майбутнє Української держави і хвилюєтеся лише про свої інтереси.

Звертаючись до європейських партнерів, хочу попросити: проголосуйте позитивно за асоціацію України з ЕС навіть у разі неухвалення законопроекту щодо лікування Тимошенко за кордоном. Мотивацією ж позитивного голосування провладної більшості має бути не бандитський режим в Україні, а майбутнє України і Європи», – підсумував Тягнибок.