НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВІД ОПОЗИЦІЇ ЗАБЛОКУВАЛИ ТРИБУНУ ТА ПРЕЗИДІЮ ВР

16:46, 21 листопада 2013
Політика
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