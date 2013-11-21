Молдова поважає вибір України, але сама не відмовиться від євроінтеграції

17:59, 21 листопада 2013
Політика
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Прем'єр-міністр Молдови прокоментував рішення українського Кабміну.

basarabia.md

Молдова поважає вибір України, заявив журналістам прем'єр-міністр Юрій Лянке, прокоментувавши рішення Кабінету міністрів України про припинення підготовки Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Як повідомляє РІА «Новости», Лянке сказав: "Уряд Молдови поважає будь-яке рішення України. Наші відносини з сусідньою країною залишаться такими ж тісними, але Молдова вже зробила свій вибір на користь європейської інтеграції і не збирається його міняти".

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