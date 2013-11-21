Кравчук: Рішення уряду мало вплине на євроінтеграційні прагнення України

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

"Ця проблема - вона виникла не сьогодні, а ще 20 років тому, коли потрібно було орієнтуватися не на економіку Росії, а на економіку Європи. Але я не бачу проблеми в тому, що це розпорядження може змінити рішення про євроінтеграцію", - сказав Кравчук.

За його словами, українській стороні, "дійсно, треба поліпшувати відносини з Росією, змінювати економічну ситуацію і після цього працювати далі в напрямку євроінтеграції".

Однак при цьому Кравчук застеріг, що існує «небезпека: якщо Росія ще раз кине нас через бедро, тоді важко буде все пояснити».