Підписання угоди без гарантій компенсації втрат від проблем з Росією було б помилкою - експерт

«Починати співробітництво в умовах гострого економічного конфлікту з Росією і без чітких економічних гарантій з боку ЄС було б помилкою. У даному випадку, важливо, щоб асоціативне членство України в ЄС принесло вигоду економіці України і той же момент не перетворило кордон між Україною і Росією в прифронтову зону», - зазначив експерт.

При цьому Охріменко підкреслив, що Україна досі так і не отримала від ЄС чітких економічних гарантій, як будуть компенсувати збитки України від розриву економічних зв`язків з Росією.

«Вже за підсумками двох останніх місяців експорт України до Росії зменшився на 350 млн дол порівняно з минулим роком. При цьому Росія заявляє, що вона ще більше закриється від України, у разі підписання договору про асоціацію. Свого часу Україна вже зробила помилку, коли поспішно вступила в СОТ і не виторгувала для себе пільговий період і преференції на відміну від інших країн світу. Тому Кабмін і запропонував залишити осторонь політичну риторику і спочатку вирішити економічні проблеми в рамках тристоронніх переговорів між Україною, ЄС і Росією»,- вважає Охріменко.

Він підкреслив, що з боку України фактично виконані всі офіційні вимоги ЄС, які висувалися як умови підписання договору про асоціацію. При цьому останнім часом, розмови про лікування Юлії Тимошенко фактично нівелювали економічну складову самої угоди.

«Вийшла досить таки патова ситуація, коли вся значимість договору про асоціацію звелася до теми поїде Тимошенко за кордон лікуватися чи ні. Насправді, потрібно було обговорювати набагато складніші економічні питання, бо договір про асоціацію це не політичний, а насамперед економічний договір. Але, як раз економічні моменти опинилися за кадром»,- зазначив експерт.

Разом з тим, Охріменко вважає, що хоча до Вільнюського саміту залишилося мало часу, але можна встигнути всі конфліктні питання вирішити.

«Було б бажання керівництва ЄС перевести переговори з політичної в економічну площину. Сам по собі договір про асоціацію це фактично дорожня карта на найближчі десять років, в перебігу якого Україна має зробити дуже багато чого, що записано в цьому договорі», - заявив експерт.