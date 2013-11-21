Непідписання Угоди з ЄС призведе до «потепління» відносин із Росією - експерт

Непідписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом «вмить» зніме всі проблеми в торгово-економічних відносинах між Україною та Російською Федерацією й приведе до «потепління» відносин між Києвом і Москвою, вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

«Непідписання угоди вмить знімає ті ризики, які йшли з боку Росії. Я б припустив, що відбудеться негайне розблокування торгівлі, експортери почнуть себе набагато краще відчувати, вмить, у короткостроковій перспективі. Росія повинна показати негайне потепління в плані торгових відносин з українською стороною», - сказав Устенко в коментарі агентству УНІАН.

При цьому він зазначив, що уряд допустив прорахунок, не надавши належного значення можливості введення Росією обмежувальних заходів, передбачених угодою про зону вільної торгівлі СНД.

«Вважалося, що ніяких додаткових торгових бар'єрів не виникне, й це припущення грунтувалося на тому, що у нас є Договір про вільну торгівлю в рамках СНД, в якому 2-а й 4-а статті говорять достатньо чітко, що сторони беруть на себе зобов'язання не підвищувати існуючі торгові бар'єри, а працювати в перспективі на їх зниження. Очевидно, це був явний прорахунок і явна помилка», - сказав експерт.

При цьому Устенко зазначив, що не варто пов'язувати ситуацію з Угодою про асоціацію з ЄС із можливістю отримання кредиту МВФ.

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«На жаль, для української сторони ніякого зв'язку між двома цими подіями не існує. МВФ має один мандат, ЄС має інший мандат. Те, що ми чули від ЄС стосовно МВФ, це не просто наївно... У ЄС мабуть просто помиляються в своєму баченні стратегії, яку проводить МВФ по відношенню до інших країн. Якщо Угода про асоціацію не буде підписана, порядок денний переговорів між Україною і МВФ не зміниться ні на йоту, так само як він би не змінився, якби ми підписали угоду. В даному випадку Україна повинна активніше діяти у відносинах із МВФ і бути поступливою. Розглядати питання, пов'язані з альтернативним фінансуванням із боку Росії, я б не став. МВФ це абсолютно інша якість грошей. Гроші не пахнуть, але в даному випадку вони пахнуть. І гроші МВФ значно більше подобаються на Заході українським кредиторам та інвесторам», - зазначив Устенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Україна не розраховує на отримання коштів від МВФ, оскільки Фонд виставляє неприйнятні для України умови, зокрема, підвищення тарифів на газ.