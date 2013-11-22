Путін нагадав Україні, що асоціація з ЄС скасувала б для неї пільги в ЗВТ

Угода про асоціацію з Євросоюзом закриє для України пільгові режими в рамках зони вільної торгівлі СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Туреччини.

«Не йдеться про дискримінацію українських товарів, йдеться про те, що ми поставимо тоді для українських товарів режим найбільшого сприяння, як з усіма країнами світу. Але будемо вимушені закрити пільгові режими в рамках ЗВТ з Україною. Це питання не політичне, а прагматичне, економічне питання», - сказав Путін.

Він зазначив, що Росія і Україна мають між собою договір про ЗВТ – це означає, що по багатьом товарним групам, чутливим для наших країн, нульові експортно-імпортні тарифи.

Путін нагадав, що рівень митного захисту з країнами ЄС зовсім інший. «Ми добилися цього стану в результаті переговорного процесу в рамках СОТ, який вели 17 років», - сказав він.

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Путін заявив, що якщо Україна підписує Угоду з ЄС, договір про зону вільної торгівлі і обнуляє свої тарифи, то цей режим автоматично при збереженні ЗВТ з Україною розповсюдиться і на російську митну територію.

«Це, на нашу думку, може убити цілі галузі російської економіки. Скажімо, в області сільського господарства Україна ставить нуль з ЄС по всіх товарних групах сільського господарства, включаючи м'ясо і живу худобу. Це потоком піде на нашу митну територію. Це неможливо для нашої економіки, сьогодні, принаймні, рівень конкурентоспроможності поки ще не відповідає відповідному рівню товарів на європейському ринку», - сказав він.

При цьому Путін запевнив, що колись це станеться, і конкурентоспроможність буде вирівняна, але сьогодні це неможливо. За його словами, те саме стосується авіабудування, автомобілебудування й інших галузей.