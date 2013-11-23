Держсекретар США скасував грудневий візит до Києва
Державний секретар США Джон Керрі скасував поїздку до Києва, заплановану на 5-6 грудня.
Під час прес-конференції у п’ятницю у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Джен Псакі повідомила, що причиною відміни візиту стали «зміни у робочому розкладі» Державного секретаря США, повідомляє «Голос Америки».
За попередньою інформацією, Керрі у Києві мав узяти участь у засіданні ОБСЄ та провести зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.
На тему: США розчаровані рішенням України призупинити інтеграцію з ЄС
Натомість США на засіданні ОБСЄ в Україні представить заступник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд.
Відповідаючи на запитання, чи не означає це, що Керрі не має наміру відвідувати країну, яка не здатна на даний момент відповідати умовам для угоди з ЄС, речниця нагадала, що напередодні Вашингтон висловив розчарування рішенням українського уряду призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС.
Водночас вона зазначила, що їй немає чого додати до цього у контексті рішення стосовно того, що держсекретар не відвідає Київ.