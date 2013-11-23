Росія чекає реакції ЄС на пропозицію про тристоронні переговори з Україною

Наголошується, що раніше Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до тристоронніх переговорів РФ-ЄС-Україна для вирішення питань, пов'язаних із можливим підписанням угоди про асоціацію Києва з ЄС, повідомляє РІА «Новости».

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«Зазвичай мається на увазі, що після заяв Президента Російської Федерації слідом має бути офіційна реакція керівників Євросоюзу. Отже м'яч на їхньому полі», - сказав Карасін.

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Відповідаючи на прохання прокоментувати заяву глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічуса, який висловив сумнів щодо можливості підключити РФ до переговорів Києва і ЄС про асоціацію, Карасін сказав, що російська сторона «має орієнтуватися на офіційну реакцію ЄС на пропозиції Президента РФ».

«Всі ці коментарі та висловлювання – це все не те. Ця заява (глави МЗС Литви), звичайно, своєрідна. Я, чесно кажучи, навіть коментувати це не наважуюся», - сказав дипломат.

Раніше глава МЗС головуючої в ЄС Литви заявив, що сумнівається в можливості включити Росію в діалог України і ЄС щодо асоціації.

Уряд України 21 листопада розпорядився призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кабмін мотивував це необхідністю розвитку економічних відносин з Росією і СНД. Кабмін також доручив профільним міністерствам відновити діалог з країнами Митного союзу і СНД.