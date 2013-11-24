У соцмережах з’явилося фото, на якому євроінтеграцію України підтримали в Індії

Фото було викладене користувачкою Твіттер @LaLviv з підписом: "#євромайдан підтримує весь світ!!! #India дякуємо!!!".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани проведення акцій на підтримку євроінтеграції України в Італії, Британіії, Німеччині, Польщі та США