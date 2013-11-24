У соцмережах з’явилося фото, на якому євроінтеграцію України підтримали в Індії
14:27, 24 листопада 2013Політика
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В соцмережах Твіттер і Фейсбук поширюється фото, на якому зображено мешканців Індії з гаслами на підтримку євроінтеграції України
Індія підтримує євромайдан / Фото: Твіттер @LaLviv
Фото було викладене користувачкою Твіттер @LaLviv з підписом: "#євромайдан підтримує весь світ!!! #India дякуємо!!!".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани проведення акцій на підтримку євроінтеграції України в Італії, Британіії, Німеччині, Польщі та США
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