Євромайдан у Варшаві зібрав більше тисячі людей





Акція розпочалася о 13:00 біля посольства України у Республіці Польща. Першими прийшли студенти з плакатами, які малювали самостійно усю ніч у переддень Варшавського Євромайдану, повідомляє Gazeta.ua.

"Мені здається, сьогодні – вирішальний день, – говорить 18-річна студентка Катерина Кучміна, яка живе і навчається у Польщі. - У нас був шанс підписати асоціацію з ЄС і був шанс на якесь майбутнє і розвиток. І якщо просто так це все залишити, то цього нічого не буде.

На тему: Євромайдан у Мюнхені: українців закликали боротися

О 13:30 організатори зачитали текст Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністра Закордонних справ України, у якому висловили обурення припиненням підготовки укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Присутні підтримали текст Звернення гучними оплесками та вигуками. Організатори закликали учасників мітингу ставити свої підписи на спеціально приготовлених підписних листах. Тим часом на імпровізованій сцені лунали виступи. На мітингу виступили польські парламентарії, які підтримали прагнення мітингувальників підписати Угоду з ЄС.

"Перед підписанням Угоди переговори проведено, більшість умов – виконано, усі найважливіші політичні сили в Україні підтримали цю Угоду. – Каже Марчін Шьвєнчіскі, 66 років, депутат Польського Сейму. – І за кілька днів до її підписання Україна піддалася енергетичному, торговому тиску. Апелюємо до влади України, щоби не піддалася цьому шантажу!"

Організатори надали слово також російській опозиції. Перед українцями виступила представник партії "5 грудня", що виникла після протестних акцій у Москві.

"Це не російський народ виступає проти євроінтеграції України, – сказала вона. - Це Путінський режим виступає проти цього. І російський народ, і російська опозиція підтримує український народ у їх русі до Європи, оскільки ми, Росія, також хочемо зробити цей рух".

До мікрофону запросили також польського політолога, українських вчених-соціологів, які живуть і працюють у Польщі. З натхненним виступом звернувся до присутніх Максим Морозюк, 29 років, фізіотерапевт з вищою освітою, який працює у Варшаві на будові. Хлопець описав занепад, у якому живе сучасна Україна і закликав усіх присутніх до дій, які б вивели країну на європейський шлях розвитку.

Під зверненням поставили свої підписи 636 мітингувальників.

"Ми спочатку думали на 100-200 осіб підписних листів роздрукувати, – каже організатор мітингу. – Але я про всяк випадок роздрукувала – на 618 осіб. І тих забракло!"

Текст звернення і підписні листи прийняла Юлія Бородій, прес-секретар Посольства України у Польщі. Від імені українських дипломатів, які працюють у Польщі, вона подякувала усім, хто прийшов взяти участь у мітингу і прийняла Звернення з підписами.

Близько 16-ї години організатори оголосили, що Мітинг під Посольством відбуватиметься до 29 листопада щодня.

Як повідомляв УНІАН, Українці по всьому світу збираються вийти на вулиці на знак протесту проти згортання євроінтеграції України. Акції протесту було заплановано у містах Італії, Великій Британії, Німеччини, Польщі, США