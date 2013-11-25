Лех Валенса вважає, що в Україні можливий будь-який сценарій

Про це повідомляє Польське Радіо.

«Сьогодні Україна так сильно підпорядкована Росії, що Європейський Союз не в змозі це подолати. Чи готові ми це пересилити? Не можна сказати, що Євросоюз слабкий, от тільки він не діє в єдиному пориві. Звичайно, важко привести до повного одностайності стільки економік в такий короткий час. Українці повинні вступити в Європейський Союз. Питання лише в часі і в ціні», - сказав Валенса.

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Крім того, він заявив, що готовий їхати в Україну як посередник у переговорах. «При цьому, звичайно, повинна бути чітка програма і запрошення», - зазначив екс-президент.