Лех Валенса вважає, що в Україні можливий будь-який сценарій
15:02, 25 листопада 2013Політика
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На думку колишнього президента Польщі Леха Валенси, в Україні можливий будь-який сценарій розвитку подій
Лех Валенса: Не можна сказати, що Євросоюз слабкий
Про це повідомляє Польське Радіо.
«Сьогодні Україна так сильно підпорядкована Росії, що Європейський Союз не в змозі це подолати. Чи готові ми це пересилити? Не можна сказати, що Євросоюз слабкий, от тільки він не діє в єдиному пориві. Звичайно, важко привести до повного одностайності стільки економік в такий короткий час. Українці повинні вступити в Європейський Союз. Питання лише в часі і в ціні», - сказав Валенса.
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Крім того, він заявив, що готовий їхати в Україну як посередник у переговорах. «При цьому, звичайно, повинна бути чітка програма і запрошення», - зазначив екс-президент.
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