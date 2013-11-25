Недільна акція була безпрецедентною за своїми масштабами - експерт

«Варто зазначити, що ініціаторами акції стали журналісти, представники громадянського суспільства, лідери думок. Звертає на себе увагу тенденція протестуючих дистанціюватися від внутрішньополітичної порядку денного, тоді як опозиційні партії намагаються приєднати протестуючих до власноого порядку денному. Особливої ​​уваги заслуговує громадянська ініціатива студентів львівських ВНЗ, яку підтримали викладачі та представники місцевої влади», - зазначив Вадим Омельченко.

Читайте також: Акції за євроінтеграцію пройшли в Житомирі, Рівному та Кіровограді (фото)

При цьому президент Інституту Горшеніна зазначив, що у разі, якщо ініціатива львівських ВНЗ буде підтримана в Центрі та на Сході України, а також підтримана лідерами опозиції, протест може набути характеру студентської революції.

«Такий протест складніше локалізувати. Програма, пропонована координаторами львівської ініціативи, дуже цільна, ідеологічно обгрунтована, але потребує підтримки.

Зараз багато обговорюється ймовірність силового сценарію придушення протесту. І якщо у випадку придушення опозиційного протесту значна частина суспільства залишиться байдужою або навіть підтримають його, то в разі придушення студентського руху реакція суспільства може бути більш радикальною», - вважає експерт.