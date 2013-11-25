Фракція ПР підтримує стратегічний курс на євроінтеграцію - нардеп

Про це заявив депутат фракції Михайло Чечетов, відповідаючи на запитання журналістів.

"Фракція Партії регіонів у ВРУ підтримує стратегічний курс Президента на євроінтеграцію. За два останні роки своєю реальною законотворчою роботою фракція підтвердила свою позицію, прийнявши більше 80 -ти євроінтеграційних законів", - сказав він.

Також "регіонал" поскаржився на непередбачуваність російської політики та брак підтримки з боку Європи.

"На жаль, навіть ще влітку неможливо було прорахувати реакцію РФ і в цілому країн МС на перспективу створення ЗВТ і відкриття п'ятисотмільйонного споживчого європейського ринку. Тільки за останні 4 місяці через зменшення товарообігу з Росією Україна втратила 40 млрд. грн" , - заявив він.

На тему: Призупинення євроінтеграції не означає бажання України вступити до Митного союзу - Азаров

За словами Чечетова, це призвело до падіння промислового виробництва, скорочення робочих місць, зменшилися надходження до бюджетів усіх рівнів, зменшилися надходження до Пенсійного фонду і опинилися під загрозою всі соціальні виплати.

"У такій ситуації нормально було б сподіватися на підтримку наших європейських партнерів, які могли б запропонувати механізм торгових компенсацій для недопущення бюджетних втрат України... Саме цю точку зору ми намагаємося донести до ЄС. На жаль, за три дні до Вільнюського саміту ми не побачили конкретних зустрічних зобов'язань європейських партнерів про такі компенсації", - підсумував Чечетов.