Угода про асоціацію наблизить виділення Україні коштів МВФ - Фюле

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселя, про це Фюле заявив під час відеоконференції з Києвом зі штаб-квартири Європейської комісії.

"Ми завжди давали чітко зрозуміти, що Угода про асоціацію - це нова якість нашого партнерства для нас. Це серйозний, серйзний крок…, який наблизить Україну до ЄС. Ми будемо намагатися якось відповісти на ті турботи, які хвилюють Україну", - сказав комісар ЄС.

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"Угода про асоціацію наблизить Україну до угоди з МВФ. І непідписання Угоди про асоціацію навпаки - віддалить", - заявив він.

За словами Фюле, МВФ не буде "пом'якшувати вимоги чи знижувати планку", "МВФ - це серйозна організація. МВФ хоче партнерства на стабільній основі, щоб мати справу зі стабільним партнером, а не таким, який вимагає все нових і нових грошей".

Як відомо, Україна має отримати від МВФ кредит stand by у розмірі майже 15 млрд доларів, проте фонд вимагає підвищення цін на газ для населення, що український уряд вважає нереальним у нинішній економічній ситуації.

ЄС не виділяє Україні обіцяну допомогу в 610 млн євро через те, що Київ не уклав угоду з МВФ.