В Одесі почався заборонений судом мітинг (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам'ятника зібралося більш як 200 чоловік.

Люди по черзі виступають із заявами на підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Біля пам'ятника також відкрита вулична приймальня керівника фракції «Фронт змiн» в Одеській міській раді Олександра Остапенка.

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Учасники акції не використовують посилювальну апаратуру. На мітингу також виступила одеська група «Друже музика».

Біля мітингувальників чергують більш як 20 співробітників міліції. Поки що вони не заважають проводити акцію.

Поряд, біля пам'ятника Дюку, робітники встановлюють Дев’ятисвічник, що символізує юдейське свято Хануку (установлення цього символу проводиться традиційно на цьому місці вже впродовж кількох років - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 листопада в Одесі Окружний адміністративний суд заборонив проведення мітингів майже у всьому місті з 25 листопада по 31 грудня включно. Сьогодні близько 5.15 в Одесі розігнали Євромайдан.