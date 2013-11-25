Турчинов закликав учасників Євромайдану в Києві продовжити пікетування будівлі Уряду
Учасники київського Євромайдану планують завтра продовжити пікетування будівлі Кабінету міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН про сьогодні увечері на мітингу на Європейській площі столиці заявив перший заступник голови партії ”Батьківщина”, народний депутат Олександр Турчинов.
На тему: Азаров каже, що не боїться Євромайдану і обіцяє "не грати"
”З 9 години, як сьогодні, так і завтра, ми починаємо пікетування Кабінету міністрів”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.
Того ж дня по всій Україні почали проходити масові акції протесту з вимогами підписати Угоду про асоціацію.
24 листопада на Євромайдан у Києві вийшли близько 100 тисяч осіб.