Турчинов закликав учасників Євромайдану в Києві продовжити пікетування будівлі Уряду

Як передає кореспондент УНІАН про сьогодні увечері на мітингу на Європейській площі столиці заявив перший заступник голови партії ”Батьківщина”, народний депутат Олександр Турчинов.

На тему: Азаров каже, що не боїться Євромайдану і обіцяє "не грати"

”З 9 години, як сьогодні, так і завтра, ми починаємо пікетування Кабінету міністрів”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Того ж дня по всій Україні почали проходити масові акції протесту з вимогами підписати Угоду про асоціацію.

24 листопада на Євромайдан у Києві вийшли близько 100 тисяч осіб.