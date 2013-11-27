Заарештованому екс-депутату Маркову відмовляють у медичній допомозі - адвокат

Заарештованому Ігорю Маркову, позбавленому мандата народного депутата України, відмовляють у наданні термінової медичної допомоги.

Про це УНІАН повідомили в офісі партії «Родина», з посиланням на адвоката Маркова - Олександра Казарновського.

За словами адвоката, в камері ізолятора тимчасового тримання у Маркова зруйнувалися 2 зуби. Це спричинило запалення, яке на даний момент поширилося на лімфатичну систему. Проте, як стверджує Казарновський, незважаючи на вимоги Маркова надати йому медичну допомогу, керівництво МВС ігнорує ситуацію.

«В ізоляторі тимчасового тримання немає медсанчастини, тож в установі немає можливості надавати ув’язненим медичну допомогу, особливо стоматологічну. Марков написав заяву на ім'я начальника ізолятора тимчасового тримання з проханням забезпечити йому лікування, проте той відповів, що ці питання вирішує слідчий. Заяву на ім'я слідчого також було написано, причому ще 19 листопада, проте ніякої реакції на неї не послідувало», - сказав Казарновський.

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На його думку, слідство використовує стан здоров'я Маркова як ще один спосіб тиску на нього.

«Виявляється, в нас рішення про те, чи має потребу конкретна людина в наданні медичної допомоги, приймає слідчий МВС. У той час, як широко обговорюється питання про те, щоб випустити Юлію Тимошенко на лікування за кордон, іншого політв'язня, Маркова, намагаються зацькувати й заморити в ІТТ, відмовляючи йому в невідкладній медичній допомозі», - підкреслює адвокат.

Як повідомляв УНІАН, лідеру “Родини” Ігорю Маркову інкримінують організацію і скоєння побиття учасників пікету в Одесі. Йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. 22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова пікетували обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям із боєм вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі й відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці. 31 жовтня Київський апеляційний суд залишив це рішення без змін.