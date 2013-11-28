Петиція з вимогою санкцій проти української влади зібрала понад 45,5 тисяч голосів за 2 доби

Під петицією до Адміністрації Президента США з вимогою запровадити персональні фінансові санкції проти Президента України Віктора Януковича та членів українського уряду підписалися вже 45 691 тис. осіб.

Під петицією можна поставити підпис, зареєструвавшися на сайті Білого дому.

Петиція була опублікована 26 листопада на сайті Адміністрації Президента США.

Білий дім розгляне петицію, якщо вона набере 100 тис. голосів за 30 днів.

Довідка УНІАН. 21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.

У Києві стихійні громадські акції виникли на Майдані Незалежності і на Європейській площі. 26 листопада ввечері два Євромайдани об'єдналися на Майдані Незалежності.