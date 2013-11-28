В ЄС пригрозили, що Україну чекає доля Білорусі

Таку думку висловила Президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit.

У розмові з німецьким виданням Грібаускайте поклала відповідальність за непідписання Угоди про асоціацію на українське керівництво, передає «Німецька хвиля».

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Президент Литви припускає, що причиною розвороту у бік Москви стали запропоновані Росією кредити, в обмін на які не треба здійснювати реформи. "Але грошей просто так не дають. Конкурентоздатність України знижуватиметься, демократизація буде йти повільніше, залежність від Кремля ставатиме дедалі сильнішою. На Україну чекає майбутнє Білорусі", - спрогнозувала Грібаускайте.

Президент головуючої нині у Євросоюзі Литви нагадала, що ЄС залишатиметься відкритим для країн, які готові стати на шлях демократизації та економічних реформ. «Але для таких рішень потрібна мужність і політична воля. Якщо їх немає, подаєшся у залежність від так званих «друзів»», - зауважила вона, вказуючи на сумнівні засоби, якими Росія прив’язати до себе сусідів.

Грібаускайте нагадала, що свого часу Литва також мала справу з тиском з боку Росії, але не піддалася на нього.