Кілька міліціонерів із охорони Адміністрації Президента відвезла «швидка допомога»

Як передає кореспондент УНІАН, від'їзду карет «швидкої допомоги» намагалися заважати учасники акції протесту, яких на даний момент із боку Лютеранської налічується більш як сотня.

Вони кричали, що вивезення співробітників міліції на «швидкій допомозі» є провокацією.

Точну кількість постраждалих міліціонерів встановити неможливо, але, за неофіційною інформацією, їх близько 9 чоловік.

За словами співробітників міліції, які супроводжували потерпілих, їхні колеги одержали травми через те, що в них кидали цеглу.

Разом з тим, деякі співробітники міліції, яких відвезла «швидка допомога», дуже важко пересувалися, імовірно через те, що вони надихалися газом.

Одного з тих, хто одержав травму відвезли з Лютеранською на приватному автомобілі, який його колеги зупинили для транспортування до лікарні.

Разом з тим, як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в м. Києві, в результаті зіткнень з мітингувальниками біля АП вже госпіталізовано 15 правоохоронців.

«Скільки всього одержали травми, поки що сказати важко, - відзначили у ВЗГ. -Госпіталізовані правоохоронці дістали різні тілесні ушкодження – черепно-мозкові травми, отруєння газом, ушкодження кінцівок».

Як повідомляв УНІАН, близько півтисячі молодих людей спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували захоплення Адміністрації Президента.

Вони поводилися досить агресивно. Журналісти, які перебувають на місці події, відзначають, що провокатори викрикують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою.

Вони кидали в спецназ різні предмети, включаючи камені та «коктейлі Молотова». Крім того, молоді люди демонструють добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знають їхню тактику поведінки.