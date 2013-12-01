Губернатори Івано-Франківської та Запорізької областей виступили із зверненням до українців

«Події, які, як чорна лавина, захлеснули Україну, не можуть залишити байдужим жодну людину. Неадекватні дії міліції, застосування сили проти Евромайдана в ніч з 29 на 30 листопада в Києві вже отримали свою вкрай негативну оцінку, як з боку Президента, так і з боку Генеральної прокуратури», - йдеться у зверненні губернатора Запорізької області Олександра Пеклушенка.

«Упевнений, що команду на розгін силовим методом давав провокатор або провокатори, які хотіли кинути останню каністру з бензином і в без того палаюче багаття розчарувань тих, хто не почув Президента, що непідписання асоціації з Євросоюзом у Вільнюсі - це не крапка в наших взаєминах, це три крапки, яке дозволить виробити умови щодо збереження аграрного сегменту і промислового потенціалу України», - заявив він.

Губернатор окремо відзначив, що «не намагається своїм зверненням зупинити охочих мітингувати».

«Це ваше право і жоден міліціонер не завадить вам його реалізувати», - говорить він у зверненні, відзначаючи при цьому, що «нам, запорожцям, як ніколи, треба проявити козацьку мудрість»

На його думку, зараз «повинна почати працювати комісія, що складається як з представників чинної влади, так і з представників опозиції, з врегулювання політичної кризи і недопущення його розповзання у вигляді погромів, силових сутичок, бажанні пустити весь процес по кривавому сценарієм».

У свою чергу, губернатор Івано-Франківської області Василь Чуднов зазначає, що «стурбований тим, що в країні порушений громадський спокій, права і свободи громадян».

«Я засуджую всі прояви агресії та насильства, від кого вони б не виходили. Переконаний, що правову оцінку таким діям мають дати уповноважені на це законом установи, а політичну оцінку дасть український народ на наступних виборах у березні та жовтні 2015 року», - заявив Чуднов.

«Звертаюся до всіх жителів нашого краю із закликом зберігати спокій і толерантність. Діти повинні ходити до школи, студенти - до вузів, батьки повинні працювати, а літні люди отримувати належне пенсійне забезпечення», - йдеться у зверненні губернатора.