Кандидатуру Тимошенко уже подали на розгляд Президенту

Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зазначає, що кандидатура лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра уже фактично подана Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після зустрічі лідерів коаліції з Президентом.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ констатував, що, відповідно до конституційних змін, коаліція подає узгоджену кандидатуру прем’єр-міністра Президенту для представлення її на затвердження парламенту. Він нагадав, що, згідно з коаліційною угодою, посада прем’єра входить до квоти БЮТ.

Також, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, угода про коаліцію не передбачає застосування вето учасниками коаліції на кандидатури. «Таким чином, можна вважати, що кандидатуру прем’єра подано на розгляд Президента України», - сказав він.

У свою чергу лідер СПУ Олександр МОРОЗ зауважив, що вчора лідери коаліції підписали відповідне подання Президенту України.