Політолог: про загальний страйк в Україні говорити не доводиться

На думку політолога, перспективи загальних страйків робітників, держслужбовців, студентів мають вкрай низькі шанси.

Карасьов пояснив, що мова може йти виключно про градус протестних настроїв в кожному конкретному регіоні.

За його словами, найбільш масові акції протесту розгорнулися на території Західної України, і то в деяких її регіонах. Тоді як, на Сході, Півдні та Центральної частинах України, ситуація практично спокійна.

«Говорити про загальний страйк не доводиться. Не помилюся, якщо скажу, що в кожному конкретному регіоні градус протестних настроїв залежить, в тому числі, і від позицій місцевих органів влади. Якщо, приміром, протестної енергії Заходу сприяє лояльна до революційних настроїв влада, ясна річ, що в цих регіонах градус напруження буде найвищим. А якщо на Сході, місцева влада відстоює політику Президента, то і місцеве населення воліє зайняти пасивну вичікувальну позицію», - говорить Карасьов.

Політолог вважає, що, крім усього іншого, пасивність Сходу, Півдня і більшості регіонів Центру країни продиктована й іншими факторами.

«Багато людей дуже дорожать своїм робочим місцем, хоча деяким і не подобається ситуація в країні. І навряд чи люди будуть ризикувати. Вони будуть сторонніми спостерігачами, стануть вичікувати, як розгортатимуться події в Києві», - вважає Вадим Карасьов.

Політолог додав також, що за великим рахунком, остаточна доля Майдану буде вирішена завтра в парламенті.

«Якщо опозиції вдасться відправити уряд Азарова у відставку, то учасники Майдану відчують першу перемогу. І тоді, безумовно, протестні настрої продовжать набирати силу. Якщо ж опозиції не вдасться цього зробити, Майдан повільно почне вщухати. Протестуючі розчаруються в опозиції», - говорить політолог.

Разом з тим, за його словами, в бік зниження напруження акцій протесту послужить і той факт, що Янукович демонструє бажання говорити мовою компромісу, а не сили.

«Домовленість з Баррозу, досягнута Януковичем, про створення робочої групи з врегулювання проблем у відносинах України та ЄС, свідчить про те, що влада зрозуміла необхідність шукати компромісне, що не силове вирішення врегулювання конфлікту», - говорить Карасьов.

Політолог додав, що в будь-якому випадку, Майдан не закінчиться завтра, і навіть після нового року. Однак якщо влада продовжить мирну розмову з людьми Майдан поступово вгамується.