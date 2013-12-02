Політолог: про загальний страйк в Україні говорити не доводиться
Більша частина населення країни займає пасивну позицію. Люди не готові підтримувати протестні настрої, ризикуючи втратити робочі місця. Таку думку висловив Директор інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
На думку політолога, перспективи загальних страйків робітників, держслужбовців, студентів мають вкрай низькі шанси.
Карасьов пояснив, що мова може йти виключно про градус протестних настроїв в кожному конкретному регіоні.
За його словами, найбільш масові акції протесту розгорнулися на території Західної України, і то в деяких її регіонах. Тоді як, на Сході, Півдні та Центральної частинах України, ситуація практично спокійна.
«Говорити про загальний страйк не доводиться. Не помилюся, якщо скажу, що в кожному конкретному регіоні градус протестних настроїв залежить, в тому числі, і від позицій місцевих органів влади. Якщо, приміром, протестної енергії Заходу сприяє лояльна до революційних настроїв влада, ясна річ, що в цих регіонах градус напруження буде найвищим. А якщо на Сході, місцева влада відстоює політику Президента, то і місцеве населення воліє зайняти пасивну вичікувальну позицію», - говорить Карасьов.
Політолог вважає, що, крім усього іншого, пасивність Сходу, Півдня і більшості регіонів Центру країни продиктована й іншими факторами.
«Багато людей дуже дорожать своїм робочим місцем, хоча деяким і не подобається ситуація в країні. І навряд чи люди будуть ризикувати. Вони будуть сторонніми спостерігачами, стануть вичікувати, як розгортатимуться події в Києві», - вважає Вадим Карасьов.
Політолог додав також, що за великим рахунком, остаточна доля Майдану буде вирішена завтра в парламенті.
«Якщо опозиції вдасться відправити уряд Азарова у відставку, то учасники Майдану відчують першу перемогу. І тоді, безумовно, протестні настрої продовжать набирати силу. Якщо ж опозиції не вдасться цього зробити, Майдан повільно почне вщухати. Протестуючі розчаруються в опозиції», - говорить політолог.
Разом з тим, за його словами, в бік зниження напруження акцій протесту послужить і той факт, що Янукович демонструє бажання говорити мовою компромісу, а не сили.
«Домовленість з Баррозу, досягнута Януковичем, про створення робочої групи з врегулювання проблем у відносинах України та ЄС, свідчить про те, що влада зрозуміла необхідність шукати компромісне, що не силове вирішення врегулювання конфлікту», - говорить Карасьов.
Політолог додав, що в будь-якому випадку, Майдан не закінчиться завтра, і навіть після нового року. Однак якщо влада продовжить мирну розмову з людьми Майдан поступово вгамується.