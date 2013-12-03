Колесніченко назвав мітингувальників на Майдані "покидьками, які прагнуть захопити владу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи зі сцени біля Верховної Ради, де проходить мітинг прихильників Партії регіонів на підтримку політики Президента Віктора Януковича.

При цьому Колесніченко висловив переконання, що всі присутні на Майдані Незалежності, підтримані як морально, так і матеріально, з боку іноземних держав.

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Колесніченко підкреслив, що всі особи, які завдали тяжкі тілесні ушкодження співробітникам міліції під час спроб захопити адміністративні будівлі в Києві, мають бути заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності.

Весь виступ Колесніченко супроводжувався криками «Ганьба!» і свистінням з боку учасників акції на підтримку євроінтеграції України, які підійшли до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько чотирьох годин ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 постраждалим від дій міліції під час нічного розгону акції на Майдані Незалежності.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли притулок у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, вже було від 20 до 40 тисяч громадян.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона осіб.

Однак провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських та закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися і тривають сьогодні.