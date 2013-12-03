Азаров: Ми не допустимо катастрофи в країні та погіршення життя людей

Прем’єр-міністр України Микола Азаров подякував народним депутатам за підтримку уряду під час сьогоднішнього голосування щодо відставки Кабінету міністрів та пообіцяв не допустити катастрофи в країні.

Про це йдеться у заяві Азарова, розміщеній на сайті уряду.

“Сьогодні Верховна Рада України більшістю голосів підтримала дії уряду і відхилила проект резолюції про його відставку. Ми дякуємо народним депутатам за підтримку уряду, яку вони виявили в цей важкий момент. Знаємо, що в роботі уряду є недоліки і помилки – ми їх бачимо. Ми відкриті для критики й готові до діалогу з представниками і протестуючих, і опозиційних партій. Сьогодні в своєму виступі у Верховній Раді я запропонував почати такий діалог, але у нас є одна дуже важлива умова: всі дії мають відбуватись у конституційному, правовому полі”, - йдеться у заяві.

Для діалогу, зазначив Азаров, протестувальники повинні припинити займати урядові будинки, заважати роботі державних адміністрацій.

“Як ви думаєте: хіба можна зимою, в складній економічній ситуації вчиняти дії, що можуть призвести до зупинки транспорту, роботи лікарень та житлово-комунальних служб? Це абсолютна безвідповідальність”, - підкреслив прем’єр.

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Він зазначив, що зараз уряд докладає всіх зусиль, щоб зберегти спокійну, нормальну обстановку в країні.

Дії уряду, зазначив Азаров, будуть спрямовані на переговори з торгівельними партнерами Євросоюзу та Росії з метою забезпечити роботу українському машинобудівельному комплексу, космічній галузі, авіабудуванню, трубній промисловості, іншим підприємствам, які останнім часом втратили замовлення, скоротили об’єми виробництва, адже це призводить до ускладнення життя в країні.

“Я можу сказати нашим людям чесно і відверто: незважаючи на труднощі, уряд утримає ситуацію під контролем, ми не допустимо погіршення життя наших людей – це однозначно. Не вірте провокаторам, не вірте панікерам, що нібито в економіці країни відбуваються катастрофічні наслідки. Так, нам важко, але катастрофи наші опоненти не дочекаються. Україна обов’язково буде розвиватись – в цьому я глибоко переконаний. І спасибі Вам, шановні співвітчизники за спокій і мужність, з якими ви сприймаєте небувало агресивну пропаганду і зберігаєте у цій ситуації витримку. Ми з Вами разом, і ми витримаємо це випробування!”, - наголосив Азаров.