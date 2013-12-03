Рибак стверджує, що запропонував опозиції свій варіант виходу з політичної кризи

Голова Верховної Ради Володимир Рибак стверджує, що запропонував опозиції свій варіант вирішення політичної кризи.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

За його словами, він гарантував можливість організувати у ВР круглий стіл.

«Учасники цього столу - це опозиційні фракції Верховної Ради, деякі громадські організації, які запросили людей на Майдан, представники більшості влади», - пояснив спікер парламенту.

На запитання, чи зможуть політичні сили вже завтра сісти за стіл переговорів, Рибак запевнив: «Я дуже хочу цього. Сподіваюсь, що, може бути, завтра щось вже вийде. Я дуже чекаю цього».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР розглядала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

На засіданні парламенту були присутні всі члени Кабміну на чолі з прем’єром Азаровим.

Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття рішення про відставку уряду. «За» проголосували 186 народних депутатів із 338, зареєстрованих у сесійній залі.

Таким чином, уряд отримав імунітет до лютого. Наступну спробу відставки уряду, за всіма правилами регламенту, можна повторити лише на наступній парламентській сесії.