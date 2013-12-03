Рибак стверджує, що запропонував опозиції свій варіант виходу з політичної кризи

21:29, 03 грудня 2013
Політика
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Спікер парламенту пропонував створення круглого столу.

Рибак намагається знайти вихід із політичної кризи

Голова Верховної Ради Володимир Рибак стверджує, що запропонував опозиції свій варіант вирішення політичної кризи.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

За його словами, він гарантував можливість організувати у ВР круглий стіл.

«Учасники цього столу - це опозиційні фракції Верховної Ради, деякі громадські організації, які запросили людей на Майдан, представники більшості влади», - пояснив спікер парламенту.

На запитання, чи зможуть політичні сили вже завтра сісти за стіл переговорів, Рибак запевнив: «Я дуже хочу цього. Сподіваюсь, що, може бути, завтра щось вже вийде. Я дуже чекаю цього».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР розглядала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

На засіданні парламенту були присутні всі члени Кабміну на чолі з прем’єром Азаровим.

Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття рішення про відставку уряду. «За» проголосували 186 народних депутатів із 338, зареєстрованих у сесійній залі.

Таким чином, уряд отримав імунітет до лютого. Наступну спробу відставки уряду, за всіма правилами регламенту, можна повторити лише на наступній парламентській сесії.

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