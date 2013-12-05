Близько 500 людей зібралися під Кабміном, внутрішні війська не дають заблокувати АП
08:04, 05 грудня 2013Політика
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Приблизно півтисячі мітингувальників скандують під Кабміном в четвер вранці
Про це передає Радіо Свобода.
О 8.00 під будівлею уряду розпочинається мітинг, втім колона активістів рушила з майдану Незалежності до місця події заздалегідь.
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У планах протестувальників блокувати будівлю Кабінету міністрів упродовж дня з боку вулиці Лютеранської. Там усю ніч чергували беркутівці, під’їзди до довколишніх будинків заблоковані вантажівками і автобусами.
Крім того, учасники Єромайдану мали намір блокувати будівлю Адміністрації Президента з боку Банкової, втім наразі їм перекрили шлях близько 50-ти бійців внутрішніх військ МВС.
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