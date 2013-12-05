Кілька тисяч людей продовжують пікетування Кабміну
10:24, 05 грудня 2013Політика
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Кілька тисяч мітингувальників продовжують пікетування Кабінету міністрів
Як передає кореспондент УНІАН, вони живим ланцюгом перегороджують вулицю Грушевського, а також центральний вхід до Кабміну.
На даний момент ситуація спокійна. Ні з боку мітингувальників, ні з боку міліції не проводяться ніяких силових дій.
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З Майдану Незалежності постійно підходять мітингувальники для участі в акції під будівлею уряду.
Як повідомляв УНІАН, учасники Євромайдану з 2 грудня пікетують Кабмін, вимагаючи відставки уряду Миколи Азарова.
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