Кілька тисяч людей продовжують пікетування Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, вони живим ланцюгом перегороджують вулицю Грушевського, а також центральний вхід до Кабміну.

На даний момент ситуація спокійна. Ні з боку мітингувальників, ні з боку міліції не проводяться ніяких силових дій.

На тему: Біля ВР та Кабміну тривають мітинги

З Майдану Незалежності постійно підходять мітингувальники для участі в акції під будівлею уряду.

Як повідомляв УНІАН, учасники Євромайдану з 2 грудня пікетують Кабмін, вимагаючи відставки уряду Миколи Азарова.