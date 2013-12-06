На Євромайдані виступив екс-головнокомандувач ВМС України
15:51, 06 грудня 2013Політика
3087 0
Мітингувальники скандували "Армія з народом!".
Тенюх виступив перед Евромайданом / Фото: Радіо Свобода
На сцену на Євромайдані вийшов екс-головнокомандувач військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх. Він зачитав присягу Україні і закликав не піддаватися на провокації. У цей час в натовпі скандували "Армія з народом!".
Як передає кореспондент "Сегодня", кількість людей на Майдані в порівнянні з 12.00 значно збільшилася.
На площі дуже багато прапорів України, на яких люди написали назви міст, з яких вони приїхали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter