На Євромайдані виступив екс-головнокомандувач ВМС України

На сцену на Євромайдані вийшов екс-головнокомандувач військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх. Він зачитав присягу Україні і закликав не піддаватися на провокації. У цей час в натовпі скандували "Армія з народом!".

Як передає кореспондент "Сегодня", кількість людей на Майдані в порівнянні з 12.00 значно збільшилася.

На площі дуже багато прапорів України, на яких люди написали назви міст, з яких вони приїхали.