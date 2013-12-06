Експерти розповіли, чи розженуть Євромайдан силою вдруге

Експерти не виключають силового розгону учасників акції громадянського протесту, що триває на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політологи заявили на прес-конференції.

Так, директор Інституту української політики Кость Бондаренко вважає, що у владі є «табір яструбів» і «табір голубів», і якщо переможуть перші, то можлива реалізація силового сценарію, що призведе до розколу України.

На думку директора Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенка, якщо влада вдасться до силового варіанту, то виникнуть ризики для самої влади при втіленні цього сценарію.

Він також додав, що абсолютна більшість людей у владі розуміють, що 30 листопада при розгоні Євромайдану було зроблено грубу помилку.

Експерт зазначив, що спокуса реалізувати силовий сценарій може виникнути, якщо Майдан піде на спад, і тоді можуть вдатися до силових заходів зі звільнення зайнятих мітингувальниками адміністративних будівель у столиці.

Водночас Фесенко вважає, що наслідки таких дій будуть непрогнозовані: почнеться ланцюгова реакція протистояння, і Схід та Південь України залишаться під контролем влади, а інші території — опозиції. Також він додав, що цей сценарій буде вигідний Російській Федерації. Єдиним способом уникнути цього Фесенко вважає переговори між опозицією, владою та за участі громадськості.

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В свою чергу президент аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор Жданов вважає, що реалізація силового сценарій свідчитиме або про те, що влада не має моральних обмежень, або неспроможна прорахувати наслідки, або не контролює силовиків у державі, і хтось діє за її спиною.

Він додав, що з юридичної точки зору не можна говорити, що мітингувальники захопили адмінбудівлі, оскільки Будинок профспілок і Жовтневий палац надав їм свої приміщення у законний спосіб на підстав оренди, а що стосується Київської міської державної адміністрації, то ця будівля не належить державній владі, а — органам місцевого самоврядування.

Жданов також додав, що силовий сценарій делегітимізує Президента і зробить його залежним від зовнішніх чинників.

Як і Фесенко, Жданов вважає, що Росія скористається наслідками силового сценарію в Україні у своїх політичних цілях.

Також Жданов додав, що влада на сьогодні вже не може ігнорувати Майдан, оскільки він вже став фактором української політики.

“Не варто робити вигляд, що нічого не відбулося. І мені незрозуміло, чому Президент досі не заявив про свою позицію”, - сказав Жданов.

Як повідомлялося, у Києві та в інших регіонах України з 21 листопада тривають акції прихильників євроінтеграції, обурених рішенням Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. 30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали Євромайдан у центрі Києва.

Ця силова акція викликала великий суспільний резонанс. 1 грудня в столиці пройшов мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей.

Опозиція вимагає відставки уряду і дострокових президентських і парламентських виборів.