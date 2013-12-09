Почалося розслідування за фактами блокування роботи Генпрокуратури і Шевченківського суду

Столична міліція розпочала досудове розслідування за фактами втручання в діяльність працівників Генеральної прокуратури України та київського УБОЗ з боку окремих учасників масових заходів, а також блокування адміністративної будівлі Шевченківського райсуду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Як йдеться в повідомленні, дії правопорушників кваліфіковано за ч.1 ст.343 КК України (Втручання в діяльність працівників правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 376 КК України (Втручання в діяльність судових органів).

У прокуратурі Києва зазначили, що «з 4 грудня мітингувальники блокують роботу Генеральної прокуратури України, перешкоджаючи проходу працівників державної установи на робочі місця. Крім того, 5 та 6 грудня учасниками масових заходів вчинено аналогічні протиправні дії в приміщенні столичного УБОЗ та біля Шевченківського райсуду Києва».

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Як заявили в прокуратурі, такі дії грубо порушують чинне законодавство та «вчиняються з метою тиску на працівників правоохоронних та судових органів, перешкоджання виконанню ними службових обов’язків та спонукання до прийняття незаконних рішень».

Досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях здійснюється слідчими відділами Шевченківського, Печерського та Голосіївського РУ ГУ МВС України в м Києві, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 4 грудня активісти Євромайдану розпочали пікетування Генпрокуратури на знак протесту проти засудження на два місяці 13 активістів Євромайдану, а також з вимогами покарати винних у розгоні акції 30 листопада у Києві.

Також мітингувальники пікетували Шевченківський суд, де ухвалювалися ці рішення щодо активістів Євромайдану.