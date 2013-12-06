Мітингувальники блокують входи в будівлю АП

Раніше колона, що почала рух з Майдану Незалежності до будівлі адміністрації, розділилася на дві частини. Одна частина залишилася на перетині Інститутської і Банкової вулиць, інша продовжила рух до Лютеранської вулиці, передає кореспондент РІА Новости.

Від цієї частини колони по ходу руху організатори залишають по 15 чоловік у кожного входу в будівлю адміністрації президента. Колона продовжує рух.

У Києві та інших регіонах України з 21 листопада проходять акції прихильників євроінтеграції, незадоволених рішенням Кабміну припинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. У суботу спецназ МВС «Беркут» розігнав «евромайдан» у центрі Києва. Ця силова акція викликала великий суспільний резонанс. Вуличні протести в Києві тривають. Українська опозиція вимагає відставки уряду і дострокових президентських і парламентських виборів.