Станція метро "Майдан Незалежності" залишається закритою для входу та виходу
19:19, 09 грудня 2013Політика
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Станція метро "Майдан Незалежності" залишається закритою для входу і виходу пасажирів, незважаючи на заяву властей про відкриття станції після перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів.
Як передає кореспондент УНІАН, входи станції, як і раніше, заблоковані мітингувальниками.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, вранці були закриті на вхід і вихід три станції метро - “Театральна”, “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”. Причиною закриття станцій і евакуації пасажирів став анонімний дзвінок про замінування станцій. Пошук вибухівки тривав приблизно 6 годин. Близько 16.00 було відкрито станцію "Театральна", а пізніше в Головному управлінні МВС України в Києві заявили про відкриття станцій "Майдан Незалежності" і "Хрещатик".
Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про закладання вибухонебезпечних пристроїв.
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