Станція метро "Майдан Незалежності" залишається закритою для входу та виходу

Як передає кореспондент УНІАН, входи станції, як і раніше, заблоковані мітингувальниками.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, вранці були закриті на вхід і вихід три станції метро - “Театральна”, “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”. Причиною закриття станцій і евакуації пасажирів став анонімний дзвінок про замінування станцій. Пошук вибухівки тривав приблизно 6 годин. Близько 16.00 було відкрито станцію "Театральна", а пізніше в Головному управлінні МВС України в Києві заявили про відкриття станцій "Майдан Незалежності" і "Хрещатик".

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про закладання вибухонебезпечних пристроїв.